Путин отметил огромную роль отечественной газовой отрасли в жизни страны

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XVI Международного форума "Газ России - 2018", отметив влияние отечественной газовой отрасли на создание благоприятных условий для экономического роста. Текст приветствия опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Отечественная газовая отрасль играет огромную роль в жизни регионов и страны в целом. В значительной степени обеспечивает национальную и глобальную энергетическую безопасность, напрямую влияет на создание благоприятных условий для экономического роста, решения насущных социальных проблем", - отмечено в послании президента.

По словам главы государства, Россия является одним из крупнейших экспортеров, располагает уникальной газотранспортной инфраструктурой, необходимыми компетенциями и кадрами в этой сфере. "Наша общая задача - содействовать укреплению таких лидерских позиций", - добавил президент.

Путин отметил, что форум является значимым деловым мероприятием, авторитетной, признанной в экспертном сообществе площадкой, на которой ведется содержательное обсуждение важнейших вопросов развития газовой индустрии. "Рассчитываю, что в ходе форума вы выработаете актуальные, востребованные временем решения. В том числе направленные на обеспечение высокой степени технологической независимости отрасли, модернизацию предприятий на основе цифровых и экологичных технологий", - заключил он.