РЖД в 2019 году дважды повысит зарплату сотрудникам

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. РЖД в 2019 году дважды проиндексирует зарплату своим сотрудника - с 1 марта и с 1 октября. Как сообщает корпоративное издание "Гудок", соответствующее распоряжение об увеличении зарплаты подписал генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"Первое повышение ждет работников с 1 марта 2019 года, заработная плата вырастет не менее чем на 2%. Предложения по точному размеру индексации будут сформированы к 1 февраля", - цитирует пресс-служба слова начальника департамента по организации, оплате и мотивации труда РЖД Владимира Никитина.

Отмечается, что если фактическая инфляции по итогам 2018 года превысит проведенную в компании индексацию за этот год, то это расхождение будет учтено при повышении зарплаты в марте.

"Возможность такого развития событий очень велика. Суммарная индексация в этом году составила 3,7%: в марте зарплаты были проиндексированы на 2,2%, с 1 октября - на 0,9%. Кроме того, были проведены две доиндексации: с 1 ноября - на 0,3% и с 1 декабря - еще на 0,3%. По итогам года мы, скорее всего, выйдем на уровень инфляции 4%, поэтому мы предлагаем провести индексацию в марте не менее чем на 2,3%, но все будет зависеть от финансового положения в компании", - отмечает заместитель председателя первичной профсоюзной организации РЖД Роспрофжела Александр Лощагин.

По его словам, профсоюз предлагает провести индексацию в размере актуализированного прогноза Минэкономразвития по росту потребительских цен на конец 2019 года (на данный момент это 4,3%) за вычетом индексации, проведенной с 1 марта.