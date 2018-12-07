ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Казахстан готов сокращать добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ и не планирует просить для себя исключений по объемам сокращаемой добычи. Об этом журналистам сказал министр энергетики страны Канат Бозумбаев.

"Мы будем как обычно поддерживать. Мы готовы сокращать, снижать", - сказал он, но не стал называть конкретные объемы сокращения добычи, заметив, что они будут зависеть от итогов переговоров.

Кроме того, по его словам, Казахстан уже совсем скоро сможет достичь добычи в 370 тыс. баррелей в сутки на месторождении Кашаган.

Ранее замминистра энергетики страны Магзум Мирзагалиев в кулуарах заседания мониторингового комитета в Абу-Даби говорил, что Казахстан обсудит возможность особых условий для крупнейшего в стране проекта Кашаган, который был запущен в конце 2016 года.

Возможность сократить добычу для Казахстана будет зависеть от того месяца, который будет взят за основу для сокращения добычи, добавил он. По словам Мирзагалиева, единого консенсуса в ОПЕК+ о том, от какого уровня сокращать, пока нет.