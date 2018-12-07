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Источники: Новак встретится с аль-Фалехом и Зангане перед основным заседанием ОПЕК+

Сегодня министры ОПЕК проведут дополнительное заседание в Вене для завершения переговоров об объемах сокращения добычи нефти

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак после прибытия в Вену сегодня запланировал двусторонние консультации со своими коллегами из ОПЕК - министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом и министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане, сообщили ТАСС источники в делегациях.

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Сегодня в Вене министры ОПЕК проведут дополнительное заседание, чтобы завершить переговоры об объемах сокращения добычи нефти, начавшиеся вчера. После этого к ним присоединятся министры стран "не ОПЕК" во главе с Новаком.

Как сообщалось ранее, основной сценарий сокращения, который рассматривают министры, это снижение добычи на 1 млн баррелей в сутки от уровня октября. На Россию из этого объема может прийтись 150 тыс. баррелей в сутки.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичИранРоссияСаудовская Аравия
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