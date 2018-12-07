Источники: Новак встретится с аль-Фалехом и Зангане перед основным заседанием ОПЕК+

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак после прибытия в Вену сегодня запланировал двусторонние консультации со своими коллегами из ОПЕК - министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом и министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане, сообщили ТАСС источники в делегациях.

Попытка номер два. Страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи без России

Сегодня в Вене министры ОПЕК проведут дополнительное заседание, чтобы завершить переговоры об объемах сокращения добычи нефти, начавшиеся вчера. После этого к ним присоединятся министры стран "не ОПЕК" во главе с Новаком.

Как сообщалось ранее, основной сценарий сокращения, который рассматривают министры, это снижение добычи на 1 млн баррелей в сутки от уровня октября. На Россию из этого объема может прийтись 150 тыс. баррелей в сутки.