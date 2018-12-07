Платежные карты "Мир" начали принимать в Казахстане

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Банк ВТБ первым в Казахстане начал принимать и обслуживать карты платежной системы "Мир". Теперь владельцы таких карт смогут узнать баланс и получить наличные в любом банкомате или кассе ВТБ, сообщает пресс-служба банка.

Воспользоваться сервисом смогут владельцы карт "Мир" любого российского банка, а наличные можно будет получить в банкоматах ВТБ в тенге. Тарификация происходит согласно внутренним тарифам кредитной организации, выпустившей карту, уточнили в пресс-службе.

"Реализованный при поддержке Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы "Мир" - прим. ТАСС) сервис повысит финансовый комфорт клиентов российских банков, пребывающих на территории Казахстана. В настоящий момент сеть банка ВТБ (Казахстан) насчитывает 85 банкоматов и 40 пунктов выдачи наличных, расположенных во всех регионах страны", - отметил вице-президент, начальник управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях группы ВТБ Ильнар Шаймарданов, слова которого приводятся в пресс-релизе банка.

О карте "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (возобновили в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество "Национальная система платежных карт" (НСПК), перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года, все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".