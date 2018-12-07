Кабмин подготовил директиву о закупках госкомпаниями отечественного ПО

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило директиву о приоритетных закупках компаниями с государственным участием отечественного программного обеспечения. Об этом журналистам сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и коммуникаций Алексей Соколов.

"В постановлении правительства зафиксировано, что госзаказчик, федеральным органам исполнительной власти, который работает по 44 ФЗ, должен купить программный продукт из реестра либо объяснить, по каким функциональным требованиям ему не подходит отечественное программное обеспечение, и тогда он может купить зарубежное, - сказал Соколов. - Для компаний с государственным участием это носило рекомендательный характер и не призывалось ни к каким коррелирующим обязанностям. Новые директивы, которые подготовлены, все-таки носят уже не такую прям жесткую регуляторику, как в законе, но [имеют] примерно такой же механизм, то есть компаниям придется объяснять, почему они хотят купить зарубежное".

Замминистра отметил, что новые директивы будут выпущены до конца года.

Согласно программе" Цифровая экономика", к 2024 году целевой показатель по доле отечественного ПО в закупках для госкомпаний должен составить 90%, для компаний с государственным участием - до 70%.

Летом 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который определил порядок и условия признания ПО происходящим из РФ. Помимо этого, было предусмотрено создание реестра российского ПО и определены базовые критерии включения программных продуктов в реестр. В частности, исключительное право на ПО на территории всего мира и на весь срок действия должно принадлежать российским правообладателям. Кроме того, такое ПО должно свободно обращаться и распространяться на территории РФ и сумма лицензионных и иных отчислений за год в пользу иностранных правообладателей должна составлять не более 30% выручки от реализации ПО.