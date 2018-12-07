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Санкции в отношении России

Bloomberg: адвокат Вексельберга подал в минфин США ходатайство об отмене санкций

Ранее бизнесмен заявил, что считает ограничительные меры необоснованными

ТАСС, 7 декабря. Адвокат российского бизнесмена Виктора Вексельберга подал ходатайство в Управление по контролю над иностранными активами минфина США об отмене санкций, введенных в отношении него американскими властями.

Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

По данным агентства, Вексельберг прибег к услугам американского адвоката, который в установленном порядке подал ходатайство об отмене ограничительных мер.

Вексельберг заявил в октябре, что считает необоснованными санкции и что намерен обжаловать их и доказать их неправомерность. Министерство финансов США отказалось комментировать намерение Вексельберга.

В апреле 2018 года США внесли в санкционный список Вексельберга и его компанию "Ренова". Юридическим и физическим лицам США запрещается вести любой бизнес с фигурантами списка, блокируются долларовые расчеты и активы в США.

"Ренова" владеет и управляет активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииВексельберг, Виктор Феликсович
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