Сбербанк уволил в 2017 году подозреваемого в манипулировании рынками ценных бумаг

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудник управляющей компании Сбербанка, АО "Сбербанк управление активами", ранее уличенный в манипулировании рынками ценных бумаг, был уволен в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

Накануне ЦБ сообщил, что установил факты продолжительного манипулирования рынками ценных бумаг сотрудником управляющей компании Сбербанка - АО "Сбербанк управление активами". Противоправные действия продолжались почти три года (с февраля 2014 года по январь 2017 года) и затрагивали 50 различных инструментов.

"Проверка деятельности Бергера Д.Э. проводилась совместно с Банком России в период 2016-2017 годов. В ней активное участие принимала служба безопасности Сбербанка и правоохранительные органы. В ходе проверки фактов нанесения ущерба Бергером Д.Э. Сбербанку или его клиентам доказано не было. В 2017 году сотрудник был уволен из АО "Сбербанк управление активами" по другим основаниям", - отмечается в сообщении банка.

В Сбербанке также подчеркнули, что готовы оказывать любое содействие регулятору и правоохранительным органам для расследования ситуации.