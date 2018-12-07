Татарстан намерен привлечь чешских инвесторов в ОЭЗ "Алабуга" и "Иннополис"

КАЗАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Республика Татарстан заинтересована в расширении бизнес-связей с Чехией и привлечении чешских инвесторов в особые экономические зоны "Алабуга" и "Иннополис", сообщил премьер-министр региона Алексей Песошин на деловом форуме "Татарстан - Чехия" в Казани.
"Среди перспективных проектов татарстано-чешского сотрудничества можно рассмотреть привлечение потенциальных резидентов в особые экономические зоны "Алабуга" и "Иннополис", другие инвестиционные площадки Татарстана, сотрудничество в области строительства и энергосберегающих технологий, развитие сотрудничества в области культуры, науки, образования, спорта и туризма", - сказал Песошин.
По его словам, Татарстан уделяет большое значение развитию сотрудничества с Чешской Республикой. "Можно посмотреть направление по продвижению в Чехию экспортоориентированной продукции Республики Татарстан, сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса и производства продуктов питания", - уточнил премьер-министр.
"Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, создана в 2005 году в Елабужском районе Татарстана. Там зарегистрировано 56 резидентов, 24 завода уже выпускают продукцию. Объем госинвестиций в инфраструктуру ОЭЗ за 10 лет составил 25,7 млрд рублей, объем законтрактованных частных инвестиций - около 160 млрд рублей.
Иннополис - город в Татарстане, был заложен в 2012 году и открыт в 2015 году. В 2012 году постановлением правительства РФ в нем создана ОЭЗ. На ее территории размещается 67 компаний-резидентов.
По данным Приволжского таможенного управления, товарооборот между Татарстаном и Чехией в 2017 году превысил $447 млн. При этом экспорт из Татарстана составил порядка $392,4 млн, импорт - $54,9 млн. По итогам первого полугодия 2018 года объем взаимной торговли превысил $273,8 млн.