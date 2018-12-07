Новак: Россия настроена договариваться о сокращении добычи нефти

"Мы будем договариваться", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать сокращение добычи.

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак, прибывший в секретариат ОПЕК на заседание министров стран - экспортеров нефти, сказал журналистам, что Россия настроена договариваться о сокращении добычи нефти.

Попытка номер два. Страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи без России

По данным Reuters, Россия может согласиться снизить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки.

Министры ОПЕК+ на встрече 5-7 декабря в Вене обсуждают возможность сокращения добычи в 2019 году, чтобы избежать переизбытка предложения нефти из-за роста добычи в США и смягчения санкций против Ирана.

Заседание ОПЕК, длившееся 6 декабря шесть часов, закончилось без конкретных договоренностей, хотя основным сценарием остается сокращение на 1 млн баррелей в сутки на всех участников ОПЕК+. Базовым месяцем для сокращения предварительно называется октябрь 2018 года.

Камнем преткновения 6 декабря стало определение индивидуальных квот для стран ОПЕК, а также вопрос об исключениях для таких стран, как Иран, Венесуэла (обе под санкциями), а также Ливия и Нигерия (обе получили возможность не сокращать в 2017 году), сообщали ТАСС участники совещания в ОПЕК.

Основное внимание прессы, освещающей венские встречи нефтяных министров, приковано к позиции России, которую на переговорах представляет Новак.

Соглашение о сотрудничестве, известное как платформа ОПЕК+, истекает в этом году, 7 декабря министры должны подписать новую, бессрочную хартию, которая закрепит сотрудничество с 1 января 2019 года.