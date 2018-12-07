Заместители главы ПФР Козлов и Иванов продолжат работу в фонде

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Информация об освобождении от должностей заместителей главы Пенсионного фонда России (ПФР) Николая Козлова и Алексея Иванова не соответствует действительности, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ПФР.

Как сообщила ранее газета "Коммерсантъ", в ближайшее время в Пенсионном фонде России (ПФР) может смениться часть руководства. В частности, как отмечает издание, свой пост могут покинуть заместитель главы фонда Борис Гукайло, Алексей Иванов, который курирует IT-вопросы, и Николай Козлов, работающий с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

"Информация о планируемых отставках в правлении Пенсионного Фонда РФ, приведенная в статье газеты "Коммерсантъ", не подкреплена никакими фактами и является не более чем домыслами. Заместители председателя правления ПФР Николай Козлов и Алексей Иванов продолжают работу в Фонде в прежних должностях, вопрос об их уходе из ПФР не обсуждается", - прокомментировали в фонде.

Ранее Минтруд сообщил, что отставка заместителя председателя правления ПФР Бориса Гукайло и переход заместителя председателя правления ПФР Лилии Чижик на должность советника председателя являются плановыми и произошли по их собственному желанию или по причине возраста.

"В статье также сообщается, что "функции управления ЕГИССО, содержащего информацию обо всех социальных выплатах в стране, перешли к Минтруду". В настоящее время все полномочия по созданию и развитию ЕГИССО полностью закреплены за Фондом, ни одна из функций по администрированию системы не передана в компетенцию какого-либо другого ведомства", - сообщили в ПФР.

В будущем планируется внесение поправок в законодательство, согласно которым, функции Министерства труда и социальной защиты РФ по ведению и администрированию ЕГИССО будут усилены, при этом оператором системы по-прежнему останется Пенсионный фонд России, добавили в фонде.