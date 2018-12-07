В Арктической зоне России реконструируют 12 аэродромов до 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. В Арктической зоне РФ будет реконструировано 12 из 39 аэродромов к 2024 году за 39 млрд рублей, следует из комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, сообщил заместитель директора Департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта РФ Илья Белавинцев в рамках VIII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

"Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный правительством РФ, предполагает реконструкцию 12 из 39 аэродромов, расположенных в Арктической зоне за 39 млрд рублей", - отметил он.

В частности, Архангельская область вложит до 2030 года более 2,9 млрд рублей в реконструкцию двух аэропортов региона - "Соловки" и "Талаги", рассказал заместитель министра транспорта Архангельской области Олег Мишуков.

"В разработку проектно-сметной документации по реконструкции аэропортового комплекса "Соловки" власти Архангельской области планируют вложить 2,9 млрд рублей, в реконструкцию авиаузла международного аэропорта Архангельск "Талаги" - 181,5 млн рублей, сказал Мишуков", - пояснил он.

Расширение субсидируемых маршрутов

Помимо увеличения объема инвестиций в региональную авиационную инфраструктуру растет и число субсидируемых маршрутов в Арктическую зону России, так в 2018 году правительство включило в перечень 34 маршрута, в 2017 году таких направлений было 28. Всего в 2018 году на региональные перевозки из федерального бюджета выделено 3,2 млрд рублей. В предстоящем году объем государственного финансовой поддержки составит 7,2 млрд рублей.

24 ноября вступило в силу постановление правительства РФ № 1372, расширяющее программу по субсидированию авиаперевозок. В список авиаузлов, обеспечивающих льготные маршруты, включены узловые аэропорты, сняты ограничения по пассажировместимости воздушных судов и увеличена протяженность субсидируемых маршрутов с 1,2 тыс. км до 1,5 тыс. км и до 3 тыс. км до городов Дальневосточного региона.

Ранее условия программы были ограничены 10 месяцами с 1 марта по 1 декабря, нововведения позволят клиентам пользоваться правом приобретения авиабилетов по субсидированному тарифу в течение всего года.

"Заявки авиакомпаний на маршруты с учетом внесенных изменений будут приниматься в предстоящем году", - отметил Белавинцев.

Пилотов не хватает

Несмотря на активное способствование росту пассажиропотока в региональных авиаперевозках через государственную программу по софинансированию авиаперелетов, при финансовом участии областных властей, отрасль столкнулась с проблемой дефицита летчиков, сказал председатель первичной профсоюзной организации летного состава ОАО "Авиакомпании "Россия" Игорь Морозов. Недостаток в числе высококвалифицированных летчиков отмечается и в Арктической зоне России, добавил глава Заполярного района Ненецкого автономного округа Алексей Михеев.

По словам заместителя руководителя Росавиации Олега Клима, проблема в недостатке кадров связана с незаинтересованностью крупных авиаперевозчиков в профессиональной подготовке выпускников летных училищ "Выпускник летного училища летчиком станет лет через пять, а то и позже. Зачем его готовить пять лет? Рассуждают так многие, проще переманить опытного пилота, предложив лучшие условия", - отметил Клим.

О форуме

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров.

В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.