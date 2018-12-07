Reuters: Amazon планирует открыть автоматизированные магазины в аэропортах США

ТАСС, 7 декабря. Американская компания Amazon изучает возможность разместить в крупнейших аэропортах США магазины без кассиров и продавцов. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его данным, открытие автоматизированных универсамов в американских воздушных гаванях стало темой переговоров между менеджерами Amazon и представителями аэропортов в Сан-Хосе и Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Данный проект заинтересовал руководство аэропортов, однако компания должна пройти "необходимые конкурсные процедуры", отмечает агентство.

С начала этого года Amazon открыла семь автоматизированных магазинов в Чикаго (штат Иллинойс), Сан-Франциско (штат Калифорния) и Сиэтле (штат Вашингтон). Всего компания рассчитывает запустить до 3 тыс. подобных универсамов к 2021 году.

Согласно пояснениям Amazon, чтобы войти в ее автоматизированный магазин, необходимо установить бесплатное приложение на сотовый телефон и поднести его к считывающему устройству на входе. После этого покупатель может выбрать все, что ему необходимо, и покинуть помещение. При помощи установленных на полках сканеров стоимость покупки автоматически списывается со счета пользователя. Отказаться от уже выбранных товаров можно, вернув их обратно на полку.

Amazon - крупнейшая в мире корпорация, продающая товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом, который, по данным журнала Forbes, является самым богатым человеком на планете. На начало декабря капитализация Amazon составила $862,5 млрд.