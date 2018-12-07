Минстрой намерен привести строительные нормы в РФ в соответствие с международными

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Минстрой РФ намерен привести действующие строительные нормы в соответствие с международными стандартами. Об этом на форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

"Мы более серьезно будем подходить к тому, чтобы нормы, связанные с техническим регулированием в строительстве, и нормы, связанные с ценообразованием, соответствовали сегодня в том числе и международным стандартам. Это очень важная сегодня задача", - сказал Якушев.

Он отметил, что в этом году было разработано три международных стандарта, касающихся применения технологий информационного моделирования в строительстве.

Якушев также пояснил, что Минстрой тесно работает с профильными ведомствами стран СНГ и ЕАЭС в вопросах ценообразования и технического регулирования. "К сожалению, в вопросах ценообразования и технического регулирования наши коллеги идут впереди. Нам есть чему поучиться", - резюмировал министр.