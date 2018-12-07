Навигационная информация о рейсах пассажирского транспорта в РФ может стать общедоступной

МОСКВА. 7 декабря. /ТАСС/. Навигационная информация о регулярных маршрутах общественного транспорта по всей России может стать общедоступной в интернете. Как рассказали ТАСС в Национальной технологической инициативе (НТИ) "Автонет", рабочая группа НТИ разработала и представила в Минтранс соответствующий законопроект.

Поправки предлагается внести в федеральный закон "О навигационной деятельности". "Согласно документу, перевозчики должны будут предоставлять открытый доступ к навигационной информации пассажирского транспорта во время перемещения по маршруту. Кроме того, эта информация должна быть в обязательном порядке размещена в сети интернет в формате удобном для автоматизированной обработки", - отметили в пресс-службе НТИ "Автонет".

Как ожидают в НТИ "Автонет", новая редакция закона позволит вывести на российских рынок новые услуги в сфере автоперевозок, а также сделает, в том числе междугороднюю транспортную инфраструктуру комфортнее для россиян.

"Согласно действующему законодательству, доступ к данным о межрегиональных и городских маршрутах есть только у перевозчиков, что порождает монополию последних на владение навигационной информацией", - отметили в "Автонете".

Сейчас в российских городах существуют сервисы, с помощью которых горожане могут отследить маршруты общественного транспорта. Однако для перевозок по всей России такие возможности пока недоступны, законопроект поможет решить эту проблему.