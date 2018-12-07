Объем транзитных контейнерных перевозок по сети РЖД в январе - ноябре вырос на 14%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Объем транзитных контейнерных перевозок на сети Российских железных дорог (РЖД) в январе - ноябре 2018 года превысил 4 млн TEU (ДФЭ, эквивалент 20-футового контейнера), что на 14% больше показателя аналогичного периода 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в ноябре текущего года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 402,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 17,9% больше, чем в ноябре прошлого года.

В частности, во внутреннем сообщении за одиннадцать месяцев отправлено порядка 1,7 млн ДФЭ (+5,4%), в транзитном - 495,4 тыс. ДФЭ (+32,1%), в экспортном - более 1 млн ДФЭ (+17,4%), в импортном - 781,6 тыс. ДФЭ (+20,8%).

Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе - ноябре выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,7% и составили 2,72 млн ДФЭ (перевезено свыше 38 млн тонн грузов, +12,3%). В том числе: химикаты и сода - 447,8 тыс. ДФЭ (+9,2% к уровню января - ноября 2017 года), лесные грузы - 349,5 тыс. (+41,9%), бумага - 284,7 тыс. (+8,2%), промышленные товары - 256,6 тыс. (+9,5%), метизы - 242,4 тыс. (+13,8%), автомобили - 206 тыс. (+24,2%), машины, станки, двигатели - 193,7 тыс. (+20,8%), черные металлы - 112,7 тыс. (+18,1%), цветные металлы - 98,8 тыс. (-3,5%), строительные материалы - 93,5 тыс. (+15,8%), химические и минеральные удобрения - 39,1 тыс. (-24,2%).