В Госдуму внесен законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, устанавливающий требования к приему на территории РФ электронных кошельков и других электронных средств платежа, эмитируемых иностранными поставщиками платежных услуг (AliPay, WeChat и т. п.).

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Требования направлены на обеспечение своевременных расчетов иностранных поставщиков платежных услуг с российскими банками, минимизацию рисков в сферах противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Для иностранных поставщиков платежных услуг предусматривается запрет оказания услуг по переводу денежных средств клиентам-резидентам и предоставления им электронных средств платежа.

Для формирования единых требований для таких иностранных платежных систем, минимизации рисков российских банков и потребителей законопроектом уточняется понятие "иностранная платежная система" и устанавливаются требования к функционированию иностранных платежных систем на территории РФ. В РФ должен находиться представитель оператора иностранной платежной системы, правила иностранной платежной системы должны включать систему управления рисками и требования к защите информации, а также использования российской платежной инфраструктуры.

При соблюдении требований информация об операторе иностранной платежной системы будет включаться Банком России в реестр операторов иностранных платежных систем, что позволит обеспечить их учет и получение ЦБ необходимой информации. Порядок ведения реестра будет определяться регулятором. ЦБ будет контролировать соблюдение операторами иностранных платежных систем соответствующих требований.

Банку России будет предоставлено право взаимодействовать с субъектами национальной платежной системы путем предоставления им доступа к личному кабинету на сайте ЦБ. Порядок ведения личного кабинета будет устанавливаться Банком России.

Сейчас на территории РФ функционируют иностранные платежные системы (например, MoneyGram, Intel Express и другие), зарубежные операторы которых заключают с российскими банками договоры об осуществлении трансграничных переводов денежных средств физлиц, указывается в пояснительной записке.