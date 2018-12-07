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Новак и аль-Фалех обсудили динамику спроса и предложения на нефть

Министры энергетики России и Саудовской Аравии провели встречу перед заседанием ОПЕК

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак провел двустороннюю встречу со своим коллегой из Саудовской Аравии - министром энергетики Халедом аль-Фалехом. Они обсудили динамику спроса и предложения на мировом рынке нефти, сообщает Минэнерго России.

"Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел переговоры с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом. Встреча министров прошла накануне заседания Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене, министры обсудили динамику на мировом рынке нефти", - говорится в сообщении.

Сегодня в Вене министры ОПЕК проводят дополнительное заседание, чтобы завершить переговоры об объемах сокращения добычи нефти, начавшиеся вчера. После этого к ним присоединятся министры стран "не ОПЕК" во главе с Новаком.

Как сообщалось ранее, основной сценарий сокращения, который рассматривают министры, это снижение добычи на 1 млн баррелей в сутки от уровня октября. На Россию из этого объема может прийтись 150 тыс. баррелей в сутки.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияСаудовская Аравия
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