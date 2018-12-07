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Министры ОПЕК+ могут отложить подписание декларации о сотрудничестве

Источник в одной из делегаций заявил, что в повестке встречи, которая проходит в Вене 7 декабря, говорится лишь "о намерении принять декларацию в более позднюю дату"

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Подписание декларации о сотрудничестве стран ОПЕК+ может быть отложено на более поздний срок. Ранее ожидалось, что документ может быть подписан 7 декабря, сказал ТАСС источник в одной из делегаций.

По его словам, в повестке встречи ОПЕК+, которая проходит в Вене в пятницу, говорится лишь "о намерении принять декларацию в более позднюю дату".

Другой делегат, пообщавшийся с журналистами, также выразил сомнения в том, что документ может быть подписан сегодня. Проект соглашения у участников на руках, но по состоянию на сегодня "он нуждается в доработке", отметил он.

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