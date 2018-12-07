Водоканал Петербурга в 2019 году повысит тарифы из-за больших долгов потребителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Тарифы на холодное водоснабжение для населения в Петербурге вырастут на 7% и на 8% - для промышленных потребителей с июля 2019 года, сказал председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин на совещании по вопросу экономической обоснованности тарифной политики предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга", сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

Прогнозируемый рост тарифов обусловлен высоким уровнем задолженности клиентов компании. Так, на 1 января 2018 года, петербуржцы задолжали компании 8,5 млрд рублей, следует из заключения специальной рабочей группы при правительстве Санкт-Петербурга. Среди других факторов отмечается падение объемов финансирования инвестиционной программы компании на 16,8 млрд рублей.

"Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин проинформировал, что с учетом проведенной работы и предложений, выработанных экспертной группой, сформированы тарифные предложения: с июля 2019 года для населения рост тарифа составит 7%, для промышленных потребителей - 8%", - отмечается в сообщении.

Решение о проведении независимого аудита тарифной политики Водоканала Санкт-Петербурга было принято на заседании городского правительства в июне 2018 года. Экономическое обоснование роста тарифов предприятия подготовила специальная рабочая группа, куда вошли специалисты из комитета по энергетике и инженерному обеспечению, комитета по тарифам, государственного бюджетного учреждения "Центр тарифно-экспертного обеспечения" и Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов также поручил создать отраслевой экспертный совет в области водоснабжения, водоотведения и экологии, который займется подготовкой рекомендаций к стратегии развития сферы водоснабжения и водоотведения города. В частности, совет проанализирует результаты проведенной инвентаризации мощностей предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга".

"Считаю, что специализированный совет по водоснабжению, водоотведению и экологии необходимо оперативно сформировать, наметить 12 ключевых направлений на следующий год и к принятию нового Генерального плана подойти по-новому", - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин по итогам совещания по вопросу экономической обоснованности тарифной политики "Водоканал Санкт-Петербурга".