Сбербанк начнет выдавать кредиты в торговых точках

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сбербанк с 7 декабря выходит на рынок POS-кредитования (кредит на определенный товар в торговой точке), для продвижения продуктов банк также запускает кредитный маркетплейс "Покупай со Сбербанком", сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Сбербанк выходит на рынок POS-кредитования с новым продуктом "Покупки в кредит". Специально для развития линейки POS-продуктов Сбербанк запускает кредитный маркетплейс "Покупай со Сбербанком". Запуск - сегодня, 7 декабря 2018", - отметили в пресс-службе.

В Сбербанке уточнили, что до этого момента в банке не было POS-кредитования. При этом в пресс-службе не стали комментировать планы по доле рынка, которую банк планирует занять в этом сегменте.

Говоря о маркетплейсе, в пресс-службе отметили, что на первом этапе "Покупай со Сбербанком" будет предлагать кредиты Сбербанка, в дальнейшем к платформе смогут подключиться другие заинтересованные банки, уточнили в Сбербанке.

Предполагается, что новый сервис позволит оформить POS-кредит на товары и услуги на сайтах партнеров Сбербанка.

В конце октября один из лидеров POS-кредитования Альфа-банк заявил, что принял решение уйти из данного сегмента рынка.