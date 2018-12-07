FT: Huawei назначила временного финансового директора

ТАСС, 7 декабря. /ТАСС/. Китайская компания Huawei назначила исполняющим обязанности финансового директора Ляна Хуа после того, как ранее занимавшая этот пост Мэн Ваньчжоу была задержана на территории Канады по запросу США. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times .

По ее данным, Лян Хуа начал работу в Huawei в 1995 году, с тех пор он занимал различные руководящие должности, в том числе пост финансового директора.

Финансовый директор и заместитель председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана на территории Канады по запросу Соединенных Штатов об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В компании подтвердили факт задержания финдиректора, как и то, что США добиваются ее выдачи. При этом представители Huawei заявили, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу.