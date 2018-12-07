{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

FT: Huawei назначила временного финансового директора

Исполняющим обязанности финансового директора компании стал Лян Хуа

ТАСС, 7 декабря. /ТАСС/. Китайская компания Huawei назначила исполняющим обязанности финансового директора Ляна Хуа после того, как ранее занимавшая этот пост Мэн Ваньчжоу была задержана на территории Канады по запросу США. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times.

На эту тему
Топ-менеджера Huawei задержали в Канаде. Каковы будут последствия?

По ее данным, Лян Хуа начал работу в Huawei в 1995 году, с тех пор он занимал различные руководящие должности, в том числе пост финансового директора.

Финансовый директор и заместитель председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана на территории Канады по запросу Соединенных Штатов об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В компании подтвердили факт задержания финдиректора, как и то, что США добиваются ее выдачи. При этом представители Huawei заявили, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу.

Теги
КанадаСШАИранКитай
Доклад: Евросоюз теряет свыше €900 млрд в год из-за коррупции
По оценке Европейской партии "зеленых", рекордсменом по коррупционным потерям для экономики названа Румыния
Читать полностью