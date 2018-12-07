Совет ЕЭК принял техрегламент о безопасности алкогольной продукции

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил технический регламент "О безопасности алкогольной продукции" Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом журналистам сообщил председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян в кулуарах заседания Экономического совета СНГ.

"Был принят [техрегламент о безопасности алкогольной продукции]. Были компромиссные договоренности, но в целом, что представила комиссия, то и было одобрено", - сказал Саркисян.

Техрегламент устанавливает обязательные для применения и исполнения в странах ЕАЭС требования безопасности к алкоголю и процессам его производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к маркировке, упаковке, процедуры оценки соответствия. Государства - члены будут обеспечивать обращение на своих территориях алкогольных товаров без предъявления дополнительных требований по отношению к содержащимся в техрегламенте, и без проведения дополнительных процедур оценки соответствия, говорится в сообщении, размещенном на сайте ЕЭК.

Одобренный техрегламент дополняет собой требования технических регламентов по безопасности пищевой продукции, по маркировке пищевой продукции и по безопасности упаковки. В объекты его техрегулирования входят алкогольная продукция и связанные с ней процессы производства, перевозки, хранения, реализации и утилизации.

По словам Саркисяна, действие регламента не будет распространяться на алкоголь, следующий транзитом через страны ЕАЭС, поставляемый на экспорт по внешнеторговым договорам или произведенный в научных целях. Также не являются объектами регулирования регламента алкогольные продукты, изготовленные физлицами для личного пользования без намерений реализации, и определенная продукция с этиловым спиртом: квасы, безалкогольные напитки, пиво и пивные напитки с объемной долей этилового спирта не больше, чем 0,5%, виноградное сусло и некоторые другие.

Отдельного внимания заслуживает процедура оценки соответствия алкогольной продукции, изложенная в проекте регламента. Она осуществляется в форме декларирования и государственной регистрации, которой, в частности, подлежит алкоголь нового вида. Процедура регистрации проводится в соответствии с техрегламентом на пищевую продукцию (ТР ТС 021/2011). Срок действия декларации зависит от схемы и типа выпуска продукции.

Так, для партии алкоголя срок действия подтверждающего документа устанавливается заявителем. Главное условие - этот срок не может превышать срок годности продукта. Но если такой срок изготовителем не ограничивается, то разрешается не устанавливать и срок действия декларации соответствия на партию.

Техрегламент на алкоголь вступит в силу через два года после официального опубликования на информационном портале ЕЭК, что обеспечит плавный переход производителей алкогольных напитков на единые обязательные требования, говорится в сообщении ЕЭК.