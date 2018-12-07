Мантуров: РФ надеется на участие Росатома в строительстве энергоблока АЭС в Чехии

КАЗАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выразил надежду на то, что ГК "Росатом" пригласят к участию в строительстве нового энергоблока АЭС в Чехии.

Об этом он сообщил журналистам после встречи с министром промышленности и торговли в Чехии Мартой Новаковой.

"Вы знаете, мы не обсуждали эту тему сегодня, хотя она всегда на повестке дня. Мы признательны нашим партнерам за приобретение топлива от Росатома для своих атомных электростанций в Чехии. Я надеюсь, что у нас продолжится конструктивное сотрудничество в этом направлении. В будущем, конечно, рассчитываем, что нас пригласят к участию в строительстве дополнительных энергоблоков", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос ТАСС о возможном участии Росатома в строительстве нового энергоблока в Чехии.

Новый энергоблок АЭС "Дукованы"

Министр промышленности и торговли Чехии в конце августа сообщала, что правительство республики до конца текущего года планирует принять решение о порядке финансирования строительства нового энергоблока на одной из действующих в стране АЭС - "Темелин" или "Дукованы".

Минпромторг Чехии изучает возможности строительства нового атомного энергоблока силами одной из госкомпаний с привлечением иностранных инвесторов или путем создания коммерческой фирмы, которую через представителей в руководящих органах будет контролировать чешское правительство.

Чешские АЭС "Темелин" и "Дукованы" были построены при активном содействии России. Российская госкорпорация "Росатом" ранее выразила желание принять участие в тендере на строительство нового энергоблока в республике. Такой же интерес проявили американская компания Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP, а также совместное французско-японское предприятие Mitsubishi Atmea.