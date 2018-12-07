Градообразующая группа предприятий Лермонтова намерена втрое увеличить выручку к 2023 году

ЛЕРМОНТОВ /Ставропольский край/, 7 декабря. /ТАСС/. Градообразующая группа предприятий по производству минеральных удобрений и лигатур в городе Лермонтов Ставропольского края планирует провести глубокую модернизацию производства и трехкратно увеличить общую выручку к 2023 году - до 20 млрд рублей. Об этом заявил в пятницу на заседании совета по промышленности руководитель АО "Гидрометаллургический завод" (ГМЗ) Артем Красильников.

Группа, в состав которой входят ГМЗ, ООО "Интермикс Мет" (ИММ) и "Южная энергетическая компания" (ЮЭК), более полутора лет находилась в тяжелом финансовом положении, заводы были остановлены в конце 2017 года. Реанимация производства началась после сделки 4 октября, когда инвестор Альберт Авдолян, известный вложениями в телекоммуникации и занимающий 146-е место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2018", вошел в капитал комплекса. Он стал совладельцем 75% +1 акции ГМЗ, 75% +1 доли ИММ и 100% ЮЭК.

"В ближайшие полтора-два года ставим задачу глубокой модернизации производства, привлекли международную компанию с большим опытом реструктуризации аналогичных производств. После проектирования мы приступим, по сути, к новому строительству - цех за цехом будем строить новую площадку. В течение 3-5 лет планируется значительно нарастить выпуск продукции и увеличить втрое годовую выручку", - сказал Красильников.

Он отметил, что часть цехов была построена еще в 1960-1980-х годах, примерно такого же возраста оборудование. Сейчас уже запущено производство ключевого актива группы - ГМЗ, завод начал производить водорастворимые удобрения. "Также на ИММ идет литье ферротитана, готовится к запуску производство медного купороса", - сказал руководитель предприятия.

По его словам, рост доходов от продажи продукции ожидается после завершения модернизации производства и в год может составить порядка 20 млрд рублей. "Водорастворимые удобрения - это высокомаржинальный продукт, востребованный на мировом рынке", - отметил Красильников.

По словам координатора проекта по оздоровлению группы предприятий Андрея Коробова, для предстоящей модернизации "есть наработки ученых и технологов предприятия, финансы и планы". "Мы все еще изучаем спрос на готовую продукцию и тренды рынка. К марту 2019 года планируем написать краткосрочную стратегию, а к середине года - среднесрочную и долгосрочную", - сказал на заседании совета Коробов.

О предприятиях

Комплекс предприятий по производству минеральных удобрений и лигатур имеет важнейшее значение для экономики края. ЮЭК является основным поставщиком электроэнергии и единственным поставщиком тепла для города Лермонтов, а также обеспечивает электро- и теплоэнергией производственные предприятия группы. ГМЗ производит гранулированные и водорастворимые минеральные удобрения. ИММ ведет производство медного купороса и лигатур, в том числе уникальной алюминиево-скандиевой лигатуры, которую используют Министерство обороны РФ, Роскосмос и Ростехнологии.

Общая сумма задолженности заводов превышает 5 млрд рублей. В соответствии с планом нового инвестора полномасштабный запуск ИММ запланирован на апрель-май 2019 года.