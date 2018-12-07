Utair начала реструктуризацию долга из-за роста цен на топливо и скачков валюты

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Utair, входящая в пятерку крупнейших авиакомпаний России, начала процедуру реструктуризации долговых обязательств в связи с ростом цен на топливо и изменениями валютного курса, говорится в сообщении авиаперевозчика. Размер долга компания не уточняет.

"Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долговых обязательств в условиях нестабильной ситуации на авиарынке из-за роста цен на топливо и скачков валютного курса", - отмечается в сообщении. В 2018 году средняя стоимость тонны керосина для авиакомпании выросла на 35%, а расходы на топливо составили 30% от всех расходов Utair.

Консультантом по реструктуризации выступит Райффайзенбанк, который уже консультировал Utair по комплексной реструктуризации долгов в 2015 году. "Переговоры с банками уже начались, общие принципы и условия реструктуризации будут представлены вместе с обновленной финансовой моделью", - приводятся в сообщении слова управляющего директора Райффайзенбанка Дмитрия Средина.

В 2018 году Utair выплатила проценты по кредитам, займам и облигациям на общую сумму 1,8 млрд рублей, в 2017 году - 3,3 млрд рублей, в 2016 году - 3,1 млрд рублей.

В компании уверены, что реструктуризация позволит оптимизировать расходы на обслуживание долга и высвободить ресурсы для операционной деятельности.

Генеральный директор Utair Андрей Мартиросов отметил, что у компании нет задержек выплат по процентам и просроченной задолженности перед кредиторами, в том числе перед банками.