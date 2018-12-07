Порошенко подписал закон о госбюджете Украины на 2019 год

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу сообщил, что подписал закон о государственном бюджете страны на 2019 год.

"Только что я подписал бюджет на 2019 год", - сказал Порошенко во время выступления на Украинском женского конгрессе.

Верховная рада одобрила бюджет в ночь на 23 ноября.

Госбюджет на 2019 год предусматривает предельный уровень дефицита в размере почти 90 млрд гривен ($3,21 млрд), доходы запланированы на уровне 1,026 трлн гривен ($36,64 млрд), расходы в размере 1,112 трлн гривен ($39,71 млрд). Согласно запланированному бюджету, рост ВВП ожидается в размере 3%, а уровень инфляции в пределах 7,4%.

Украина стремилась утвердить бюджет до декабря, чтобы не упустить шанс получить новые финансовые заимствования, в том числе от Международного валютного фонда, еще в этом году. Еще одно условие выдвигал Порошенко, который прямо заявил в контексте повышения цен на газ для населения на 23,5% с 1 ноября (еще одно требование МВФ), что не подпишет бюджет, если он не будет в полной мере покрывать необходимые расходы на субсидии.

Как сообщала ранее глава минфина Оксана Маркарова, ко второму чтению доходная часть за счет дополнительных налогов и сборов выросла еще на 18 млрд гривен ($647 млн), при этом она подчеркивала, что будут в полной мере профинансированы все социальные расходы в 2019 году.