Доклад: Евросоюз теряет свыше €900 млрд в год из-за коррупции

БРЮССЕЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Евросоюз ежегодно теряет €904 млрд из-за коррупции, что составляет свыше 5% его суммарного ВВП, который оценивается в 2018 году в €17 трлн. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Европейской партии "зеленых".

"Мы оцениваем, что коррупция наносит удар по ВВП в масштабах всего Евросоюза в размере €904 млрд каждый год, что включает косвенные потери, в том числе потери от уплаты налогов и падение иностранных инвестиций", - говорится в документе.

Рекордсменом по коррупционным потерям для экономики названа Румыния, которая теряет до 15% ВВП (€38,6 млрд). В абсолютном исчислении больше всего коррупция "съедает" в Италии - €236,8 млрд. Первая экономика ЕС - Германия - теряет €104 млрд, У Франции этот показатель составляет €120,2 млрд. При этом самый низкий уровень коррупции, по оценкам европейских "зеленых", в Нидерландах - 0,8% ВВП или €4,4 млрд.

Чтобы бороться с этими потерями на европейском уровне, авторы доклада предлагают, в частности, составить коррупционный рейтинг по странам ЕС. Как говорится в докладе, чем выше страна будет находиться в этом рейтинге, тем под более пристальным контролем чиновники Еврокомиссии должны держать ассигнования в ее экономику из бюджета ЕС. Кроме того, в партии предлагают уполномочить Еврокомиссию осуществлять надзор над органами борьбы с коррупцией в странах ЕС. Предлагается также создать развернутую программу защиты свидетелей и информаторов, предоставивших правоохранительным органам информацию о коррупционных схемах.

Самая радикальная мера предполагает не давать деньги на программы Евросоюза правительствам "стран ЕС, испытывающим проблемы с верховенством закона". Вместо этого, говорится в докладе, следует создать для реализации европейских программ на их территории специальный гендиректорат Еврокомиссии, который должен будет заниматься распределением средств ЕС на территории государств сообщества в обход их правительств.

Все предложения партии основаны на тезисе о том, что Еврокомиссия и другие институты ЕС свободны от коррупции. Официальные доклады Еврокомиссии ежегодно повторяют одну и ту же сумму потерь ЕС от коррупции - €120 млрд в год. Еврокомиссия отмечает, что до 20% государственных расходов стран ЕС уходят в карманы чиновников.