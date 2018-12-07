Строительством энергоблоков на АЭС в Чехии займется компания Cez

КАЗАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Новые энергоблоки на чешских АЭС построит чешская компания Cez, тендер на строительство будет объявлен в течение 2019 года. Об этом журналистам в пятницу после встречи министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым сообщила министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова.

Ранее сообщалось о планах госкорпорации "Росатом" об участии в строительстве новых энергоблоков на АЭС в Чехии.

"Строительство оставшихся блоков в сфере атомной энергетики, несомненно, будет осуществлять компания под названием "Cez" с участием государства. То есть эта компания должна быть первоочередным гарантом в финансировании проекта, а государство будет только второстепенным. В настоящий момент идут переговоры между правительством Чешской Республики и этой компанией по подготовке тендерной документации. Предполагаем, что решение об объявлении тендера будет принято в течение следующего года", - сказала она.

По ее словам, в данный момент с потенциальными поставщиками технологий переговоры ведет как правительство Чехии, так и компания Cez. "Несомненно, будут созданы для всех транспарентные, прозрачные условия, которые будут отражать и технологические вопросы, и цену, и способы финансирования, и, прежде всего, соблюдение гарантий по срокам", - добавила Новакова, отметив, чешские компании будут вовлечены в поставки в рамках тендера.

О строительстве нового энергоблока АЭС "Дукованы"

Ранее сообщалось, что чешское правительство хочет, чтобы новый энергоблок на АЭС "Дукованы", находящейся на юго-востоке республики, построила контролируемая государством акционерная компания "Чешские энергетические предприятия" (ЧЭП). Министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова в конце августа сообщила журналистам, что правительство республики до конца текущего года планирует принять решение о порядке финансирования строительства нового энергоблока на одной из действующий в стране АЭС - "Темелин" или "Дукованы".

Минпромторг Чехии изучает возможности строительства нового атомного энергоблока силами одной из государственных компаний с привлечением иностранных инвесторов или путем создания коммерческой фирмы, которую через представителей в руководящих органах будет контролировать чешское правительство.

Чешские АЭС "Темелин" или "Дукованы" были построены при активном содействии России. Российская госкорпорация "Росатом" ранее выразила желание принять участие в тендере на строительство нового энергоблока в республике. Такой же интерес проявили американская компания Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP, а также совместное французско-японское предприятие Mitsubishi Atmea.