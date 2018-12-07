Правительство отменило почти все целевые субсидии автопрому

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Все целевые субсидии автопрому, кроме логистической, будут отменены, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с автопроизводителями. От автопрома принимали участие наиболее крупные иностранные и отечественные игроки, включая "АвтоВАЗ", группу "Газ" и "Камаз".

"Есть множество [субсидий]: на сертификацию, омологацию и много-много всяких других целевых субсидий. Кроме логистической больше никакой целевой субсидии не будет. И то она будет предоставляться по факту, поскольку ее легко контролировать, контролировать доставку по назначению к экспортным потребителям, тем самым доказывая конкурентоспособность автомобильной продукции", - сказал Козак.

Новые параметры поддержки отрасли

Как отметил вице-премьер, достигнута договоренность о новых параметрах субсидирования автопрома между правительством и компаниями отрасли.

"Сегодня в целом договорились об общих параметрах поддержки. Я думаю, что в ближайшее время, буквально на следующей неделе, должны закончить установление правил. Договорились о предоставлении субсидии на наращивание производства конкурентоспособной на мировых рынках продукции новым экспортерам. Старым экспортерам, тем, кто уже производит такую продукцию, будем продолжать оказывать поддержку в рамках логистической субсидии", - сказал он.

По словам Козака, специнвестконтракты будут заключены со всеми автопроизводителями. "Поддержку по уплате утилизационного сбора будем оказывать всем российским автопроизводителям", - отметил вице-премьер.