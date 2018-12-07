Крым в 2019 году получит почти 9 млрд рублей на реализацию нацпроектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Объем финансирования нацпроектов в 2019 году в Республике Крым составит 8,8 млрд рублей. Порядка 80 млн рублей планируется выделить на эти цели из бюджета региона, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Крыма.

"Объем финансирования на 2019 год на республику по всем нацпроектам составляет 8,8 млрд рублей. В постановлении правительства софинансирование Республики Крым 1% - 80 млн рублей на все министерства и ведомства - это те деньги, которые должны быть заложены и учтены в проекте бюджета на 2019 год", - цитирует пресс-служба главу Крыма Сергея Аксенова.

Ранее сообщалось, что власти республики должны до 14 декабря представить правительству РФ проекты, предусмотренные майским указом президента, уточнить целевые показатели и заложить средства в бюджеты профильных министерств. Аксенов отмечал, что сейчас министерства пересматривают отдельные целевые показатели из-за неточностей.

Вновь вступив в должность президента, 7 мая 2018 года Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года". Сформированы национальные проекты по 12 направлениям стратегического развития: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.