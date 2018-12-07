Минск предложил внести в договор о ЕАЭС поправку по применению изъятий в торговле

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Минск считает необходимым закрепить в договоре о создании Евразийского экономического союза поправку об однократности применения изъятий в отношении какого-либо товара из режима свободной торговли.

Об этом сообщил в пятницу вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко.

"Мы настаиваем на том, чтобы в Договор о ЕАЭС была внесена соответствующая поправка об однократности применения изъятий. Если же какому-либо государству, если так сложились обстоятельства, надо повторно вернуться к тому, чтобы ввести по одному и тому же направлению изъятия, тогда такое решение должен принимать наднациональный орган", - отметил вице-премьер республики, слова которого приводит агентство БелТА.

Петришенко сказал, что это предложение Белоруссии не вызвало возражений со стороны партнеров по ЕАЭС.

На прошедшем 6 декабря саммите Высшего Евразийского экономического союза президент Белоруссии назвал проблему изъятий в торговле одной из самых острых проблем союза, которая еще несколько лет назад была обозначена белорусской стороной.

"Однако данный вопрос решается непозволительно медленно. Более того, на смену устраняемым барьерам возводятся новые. И это стало практикой", - отметил глава Белоруссии. Лукашенко считает важным "не только устранять преграды, но и параллельно создавать условия, исключающие возможность их повторного возникновения". В этой связи белорусский президент предложил "предоставить Евразийской экономической комиссии полномочия принимать решения в случае повторного введения каким-либо государством - участником ограничений или же продления уже действующих".