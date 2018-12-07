Трамп сообщил, что переговоры США и Китая продвигаются очень хорошо

ТАСС, 7 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что переговоры между Соединенными Штатами и Китаем продвигаются очень хорошо. Об этом он написал на своей личной странице в Twitter . "Переговоры с Китаем идут очень хорошо", - сообщил американский лидер.

Его высказывание прозвучало на следующий день после того, как в четверг стало известно, что власти Канады арестовали по запросу США финансового директора и заместителя председателя совета директоров крупной китайской компании по производству коммуникационного оборудования Huawei Мэн Ваньчжоу по обвинению в нарушении санкций США против Ирана.

1 декабря Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время своей встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию с 10% до 25% на общую сумму $200 млрд. Во вторник Министерство коммерции КНР заявило, что переговоры с США об устранении торгово-экономических противоречий продвигаются успешно и что Китай ожидает от них положительных результатов. Трамп в четверг в своем Twitter высказал убежденность в том, что КНР и США удастся в течение следующих 90 дней заключить соглашение по торговле.