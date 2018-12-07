Евтушенков: Гуцериев является одним из претендентов на покупку доли в "Детском мире"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен Михаил Гуцериев и его финансовая группа "Сафмар" являются одними из основных претендентов на покупку доли АФК "Система" в ретейлере "Детский мир", сообщил журналистам основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков.

"Гуцериев один из претендентов на "Детский мир", - сказал он.

Евтушенков отметил, что, скорее всего, будущая сделка по продаже "Детского мира" будет предусматривать оферту миноритариям. "Да, конечно, я думаю, точно не знаю. Я поручил это управляющему партнеру, учитывая, что для меня это абсолютно неинтересный вопрос, мне просто нужно сократить чуть-чуть долг, то для меня это тема как бы уже состоявшаяся. Сроков нет", - сказал он.

Отвечая на вопрос, является ли Гуцериев основным претендентом, Евтушенков отметил: "Трудно сказать. Впереди всех, наверное".