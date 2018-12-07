Путин: РФ может привлечь Грецию в проекты по доставке газа в Европу по южному маршруту

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия готова рассмотреть возможность подключения греческих компаний к проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

"Мы готовы рассмотреть возможность подключения греческих компаний к крупным инфраструктурных проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту", - заявил он.

Президент РФ также не исключил подключение Южной Европы к "Турецкому потоку" через Грецию.

"Мы готовы к реализации вместе с Грецией крупных инфраструктурных энергетических проектов. Это касается и возможности подключения Южной Европы через Грецию к "Турецкому потоку", - сказал он.

Российский лидер добавил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкими партнерами, а также с Грецией. Он напомнил, что уже фактически построен трубопровод из Греции в Италию, но газа там пока нет. "Можно вместе подумать над тем, как наполнить этот маршрут реальным продуктом. Это вопрос, требующий отдельного рассмотрения, прежде всего, с точки зрения экономической целесообразности для участников экономической деятельности, в том числе и российских. Но это вполне возможно, я этого не исключаю, более того, считаем, что это вполне реалистично", - заключил он.

Путин подчеркнул, что энергетика является важной областью взаимодействия стран. Российский лидер напомнил, что многие годы Россия надежно поставляет в Грецию энергоресурсы, обеспечивая более половины потребности республики в газе и 10% в нефти.

По его словам, также обсуждались вопросы расширения кооперации в инновационной сфере на основе декларации о партнерстве в интересах модернизации. Российские инновационные компании нацелены выйти на греческий рынок с широким ассортиментом продукции и услуг, сообщил президент России.

Было уделено внимание и культурно-гуманитарному взаимодействия. Планируется провести в 2019 году перекрестный год языка и литературы, отметил Путин. Стороны также договорились углублять сотрудничество в сфере туризма. Россия рассчитывает увеличить количество греческих туристов за счет организации круизов в Черном и Балтийском море и создания новых курортов.

Помимо этого, Путин и Ципрас обсудили дальнейшее выстраивание отношений между Евросоюзом и Россией, а также вопросы Кипрского урегулирования.

Президент РФ выразил надежду, что в 2019 году греческая делегация на Петербургском экономическом форуме будет традиционно представительна и примет активное участие.

Инвестиции в Грецию

Путин считает, что по мере укрепления греческой экономики российские инвестиции в эту страну будут расти.

"Уверен, что если ситуация в экономике стабилизируется, то тогда и другие участники экономической деятельности, а инвестиционный потенциал у российского бизнеса очень большой, будут действовать более активно и уверенно", - сказал президент.

Российский лидер пожелал греческому правительству как можно скорее преодолеть все трудности, которые еще остаются в экономике страны.

Путин подчеркнул, что Греция и греческий народ в настоящий момент переживают сложный период в своей истории. "Внимательно следим за деятельностью правительства Греции и можем поздравить премьер-министра, что он, несмотря ни на какие вводные большого количества сторон, все-таки проводит последовательную линию на укрепление греческой экономики", - сказал президент РФ. Он напомнил, что Россия с первых шагов независимости Греции поддерживала это государство и заверил, что Кремль и дальше будет придерживаться этой линии.

Глава российского государства добавил, что причина такого отношения к Греции кроется в исторических связях, а также в духовной близости народов двух стран. "Но, конечно, мы очень будем рады, если все трудности будут преодолены, потому что это создает новые возможности для совместной работы, прежде всего в сфере экономики", - сказал президент РФ.