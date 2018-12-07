Источник: эксперты РФ прибудут 9 декабря в Египет проверить аэропорты курортных городов

КАИР, 7 декабря. /ТАСС/. Российские эксперты по авиабезопасности прибудут в Каир 9 декабря для проведения инспекционных поездок в аэропорты египетских курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах страны.

"Мы ожидаем группу экспертов из РФ в Каире 9 декабря, - указал собеседник агентства. - Затем они направятся в Хургаду и Шарм-эш-Шейх для ознакомления со степенью готовности расположенных там аэропортов в плане принятых мер по обеспечению надлежащего уровня безопасности воздушных гаваней. Инспекционная поездка продлится ориентировочно около недели".

Авиасообщение между Египтом и Россией было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш- Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В течение 2016-2017 годов стороны вели переговоры о возобновлении полетов. В аэропорту Каира был открыт новый терминал, отвечающий всем требованиям авиабезопасности, а российские авиаспециалисты не раз осуществляли его проверку. В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в египетскую столицу. Последующие два месяца ушло на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания, а также решения вопроса о присутствии в аэропорту Каира российских сотрудников безопасности. Первый рейс из Москвы состоялся 11 апреля.

На данный момент авиасообщение открыто только для регулярных рейсов между Москвой и Каиром, чартерные полеты на курорты, в частности в Шарм-эш-Шейх и Хургаду до настоящего времени не восстановлены.