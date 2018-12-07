"Роснано" с 2019 года не будет использовать государственные финансовые гарантии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. АО "Роснано" с 2019 года перестанет использовать государственные гарантии под обеспечение финансирования своих проектов, сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель нанотехнологической компании.

"Начиная с 2019 года "Роснано" не будет использовать инструмент государственных гарантий. Внешнее финансирование будет привлекаться только на рыночных условиях без государственного обеспечения", - сказала она.

Правительство России распоряжением от 4 декабря 2018 года предоставило государственные гарантии на 13,4 млрд рублей по облигациям АО "Роснано".

"Данным распоряжением правительство утвердило предоставление АО "Роснано" последнего транша государственных гарантий в рамках ранее утвержденной государством программы господдержки второй фазы развития нанотехнологий в РФ. Программа подразумевала предоставление госгарантии на сумму 70 млрд в течение трет лет начиная с 2016 года", - сказала представитель компании.

В марте 2017 года председатель правления Анатолий Чубайс заявлял о том, что в рамках обновленной стратегии компании до 2023 года "Роснано" перейдет к самофинансированию инвестиционного цикла и не будет нуждаться в новой господдержке.

АО "Роснано" - один из ведущих институтов развития России, было создано в марте 2011 г. после реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий".