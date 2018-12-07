Ципрас: РФ и Греция договорились продвигать греческих сельхозпроизводителей в России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия и Греция договорились поддерживать греческих экспортеров в России, особенно в отраслях сельского хозяйства и пищевой промышленности. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вчера прошло 11 заседание смешанной межправкомиссии. Мы говорили о целом ряде вопросов в разных сферах российских инвестиций в области инфраструктуры и энергетики. Мы договорились продвигать греческих экспортеров в России, особенно что касается сельхозпродукции и пищевой промышленности", - сказал Ципрас.

По его словам, РФ и Греция также договорились, что "2019 год станет годом культурного сотрудничества между Россией и Грецией". По словам Ципраса, Греция откроет почетные консульства РФ в Александруполисе и Нафплионе.

По данным Федеральной таможенной службы России, объем двустороннего товарооборота в 2017 году превысил $3,6 млрд, что на 27,7% больше показателя 2016 года. После введения в 2014 году. Евросоюзом из-за украинского кризиса антироссийских санкций и ответных мер Россией объем взаимной торговли снизился по итогам года на 40%, а в 2015 году - на 33,7%. По данным СМИ, потери аграрного сектора Греции из-за российских контрмер составили примерно €30-35 млн.

В марте 2015 года Греция обратилась к России с просьбой о снятии эмбарго на некоторые виды сельхозпродукции. С целью улучшения ситуации в начале 2016 года двустороння рабочая группа разработала дорожную карту сотрудничества в аграрно- промышленном комплексе, которая предусматривает наращивание экспорта греческих товаров, ввоз которых не подпадает под действие российского эмбарго (например, оливкового масла). Позже была достигнута договоренность о взаимодействии в сфере виноградарства и виноделия. Уже в 2016 году товарооборот вырос на 4,4%.