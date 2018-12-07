Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и соглашения ОПЕК

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российская валюта усилила рост к доллару и евро на фоне резкого увеличения стоимости нефти, которое началось после договоренностей стран ОПЕК сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки на полгода.

В частности, курс доллара снизился на 75 копеек, до 66,21 рубля, а курс евро - на 73 копеек, до 75,37 рубля. При этом до активизации роста цен на нефть, российская валюта снижалась к доллару и евро примерно на 0,2%-0,3%.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,4% и составила $62,85 за баррель

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Само соглашение будет действовать полгода и в апреле 2019 г. параметры сделки могут быть пересмотрены.