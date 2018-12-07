Евтушенков не планирует дальше передавать свою долю в АФК сыну Феликсу

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Основной бенефициар и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил, что не планирует дальше передавать свою долю в корпорации сыну Феликсу.

"Нет, конечно. Зачем? Все! Это принципиально моя позиция - у нас все руководители бизнес-направлений имеют 5%-ную долю, в течение трех лет по 1,5%, если они выполняют показатели", - сказал Евтушенков журналистам, отвечая на вопрос будет ли он дальше передавать свою долю в АФК сыну.

Евтушенков пояснил, что такая практика есть во всех компаниях, входящих в периметр АФК, кроме МТС, где иная система мотивации. "Он [Феликс] много работает, чтобы не обижать относительно остальных. И никаких других наращиваний, естественно, не предусматривается. Все остальное - моветон и непонятно для рынка", - добавил он.