Ципрас: использование российского газа на трубопроводе ТАП пойдет на пользу Европе

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Транспортировка российского раза по Трансадриатическому трубопроводу (ТАП), предназначенному для доставки азербайджанского газа в Европу, возможна по техническим условиям и может пойти на пользу европейской экономике. Об этом заявил премьер- министр Греции Алексис Ципрас на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы продвинулись в строительстве трубопровода ТАП, который перевозит азербайджанский газ в Европу. И я считаю, что мы имеем необходимые технические условия, чтобы этот трубопровод также принимал российский газ, поскольку, я верю, это пойдет на пользу европейской экономике", - сказал Ципрас.

ТАП протяженностью около 870 км и стоимостью €4,5 млрд является частью проекта "Южный газовый коридор". Он будет соединен с другим сегментом ЮГК - Трансанатолийским газопроводом (ТАНАП), открытие которого состоялось 12 июня на турецко-греческой границе - и протянется по территории Греции, Албании, дну Адриатического моря до юга Италии.

Ожидается, что строительство TAП будет завершено в 2020 году и в тот же год начнутся поставки первого азербайджанского газа в Европу. Первоначальная мощность TAП составит 10 млрд куб. м газа в год с возможностью удвоения.

Вопрос продления "Турецкого потока"

Премьер-министр Греции отметил, что Евросоюз руководствуется двойными стандартами в вопросе возможного продления "Турецкого потока" в сторону Греции и Италии.

"Внутри ЕС есть двойные стандарты, когда он, с одной стороны, побуждает, а с другой стороны, есть препятствия в вопросе развития "Турецкого потока" в сторону Греции и Италии", - сказал он. "С Италией есть внутри Евросоюза стабильная позиция, и мы считаем, что по этому вопросу в будущем будет достигнуто взаимопонимание и со стороны Еврокомиссии. Нельзя применять двойные стандарты", - добавил премьер-министр.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Ввод в эксплуатацию второй нитки "Турецкого потока" запланирован на 2019 год. В ноябре Ципрас заявил, что Греция активно агитирует в Брюсселе за продолжение строительства "Турецкого потока" через греко-турецкую границу, чтобы этот газопровод прошел через греческую территорию в Европу.