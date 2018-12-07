НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Нижегородская область привлекла 100 млн рублей на создание импортозамещающих производств из бюджета РФ. Об этом журналистам заявил губернатор региона Глеб Никитин, комментируя итоги работы с федеральным Фондом развития промышленности (ФРП).

По словам Никитина, средства позволят создать импортозамещающие производства на площадях нижегородского "Завода Красный якорь". После запуска проекта доля иностранной продукции снизится до 15%.

"Планируется запуск трех видов продукции: комплектующих для якорных цепей, морских нефтегазодобывающих платформ и горно-шахтного оборудования. Сейчас зарубежные поставщики занимают порядка 56% отечественного рынка якорных комплектующих, в производстве элементов оффшорных нефтегазовых платформ - 100%, а комплектующих для горношахтного оборудования - 91%", - сказал Никитин.

Для реализации проекта будет создан комплекс из вспомогательного производства и трех основных рабочих центров, которые будут оснащены высокотехнологичным, частично роботизированным кузнечно-прессовым оборудованием.

"Продукция проекта будет востребована в машиностроении, угольной, цементной промышленности и судостроении. Чем больше новых импортозамещающих производств появится в Нижегородской области, тем шире станут возможности наших предприятий по завоеванию конкурентных рынков. Дополнительные доходы промышленности - это новые рабочие места для нижегородцев, рост зарплат для сотрудников предприятий", - добавил губернатор.

По данным пресс-службы главы региона, в настоящее время в ФРП находятся на рассмотрении еще четыре заявки от Нижегородской области на создание импортозамещающих производств с совокупным объемом инвестиций в экономику региона чуть менее 1,5 млрд рублей.