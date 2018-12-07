Курс доллара упал ниже 66 рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 88 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 65,98 рубля, свидетельствуют данные биржи. В последний раз курс доллара находился ниже уровня 66 рублей 29 ноября этого года.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 5% и составила $63,19 за баррель на фоне договоренностей ОПЕК сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.

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