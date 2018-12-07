В Сбербанке сообщили, сколько россияне потратили в "Черную пятницу"

"По сравнению с 2017 годом траты в этот день выросли на 7,5% и достигли 135,5 млрд рублей. При этом практически весь прирост приходится на онлайн-сегмент: здесь продажи увеличились сразу на 49,3%, а в традиционных магазинах - всего на 1,4%", - говорится в исследовании банка.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Траты россиян в день акции "Черная пятница" по сравнению с 2017 годом увеличились на 7,5% и составили 135,5 млрд рублей. Об этом говорится в подготовленном Сбербанком исследовании.

При этом аналитики банка отмечают, что дополнительные расходы сверх типичного уровня в день распродаж (пришедшийся в 2018 году на 23 ноября), в составили почти 25,7 млрд рублей, что на 22,4% выше средних расходов в этот день недели в традиционных магазинах и на 28,3% в онлайн-магазинах. В 2017 году эти показали составили 16,1% и 11,9% соответственно.

Также в исследовании говорится, что россияне стали больше тратить на три основные группы товаров. Расходы на одежду, обувь и аксессуары увеличились в два раза, до 17,8 млрд рублей, на бытовую технику и электронику в 1,9 раза, до 6,4 млрд рублей, на товары для красоты и здоровья в три раза, до 4,6 млрд рублей.

По данным банка, в день "Черной пятницы" покупки офлайн совершили 35,7 млн россиян, онлайн - 5,2 млн. При этом наиболее активно совершали покупки россияне в возрасте 16-25 и 51-60 лет, а наиболее активно воспользовались днем распродажи жители Северного Кавказа, потратив в 1,5 раза больше, чем обычно.

Термин "Черная пятница" появился в США еще в 1960-х годах как неформальное название пятницы после Дня благодарения для обозначения начала сезона праздничных покупок перед Рождеством. Позже распродажи стали популярны во всем мире и проводятся ежегодно. В 2018 году "Черная пятница" прошла в России в ноябре в шестой раз.