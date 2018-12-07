Пермский край в 2019 году получит почти 8 млрд рублей на реализацию нацпроектов

ПЕРМЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Пермский край получит почти 8 млрд рублей в 2019 году из федерального бюджета на реализацию нацпроектов. Об этом сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на совещании, посвященном готовности региона к выполнению указа президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".

"29 ноября 2018 года президентом России подписан закон о федеральном бюджете на 2019-2021 годы, в котором для всех субъектов РФ предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году в объеме почти 400 млрд рублей. Регионам Приволжского федерального округа будет выделено 124 млрд рублей (более 30% от общего объема). Для реализации нацпроектов в Пермском крае в 2019 году из средств федерального бюджета будет направлено почти 8 млрд рублей", - сказал Комаров.

Он отметил, что до 14 декабря регионы должны разработать, согласовать и утвердить региональные проекты, которые станут составляющими частями федеральных проектов.

По словам полпреда, приоритетные задачи для Пермского края - повышение доступности первичной медико-санитарной помощи и улучшение показателей в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. "Были определены и проблемные области, и вопросы, которые требуют работы. Из проблемных вопросов, на которые обращали внимание, - вопросы смертности, обеспеченности врачами", - сказал Комаров журналистам после совещания.

Он также отметил, что среди важных задач для региона - увеличение объемов строительства жилья, решение проблем обманутых дольщиков, сейчас их в Пермском крае 3 тыс. "Что касается жилья - также низкие показатели, обсуждали перспективы улучшения ситуации здесь, увеличения темпов [строительства]", - добавил полпред.

Ранее сообщалось, что в медорганизациях Пермского края начнут внедрять систему раннего выявления онкологических заболеваний в течение 14 дней, поскольку онкология является одной из основных причин смертности населения региона. Также сообщалось, что власти намерены к 2022 году ввести в эксплуатацию все оставшиеся долгострои региона: сейчас в крае 11 "проблемных" жилых домов.