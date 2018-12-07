Россельхознадзор может отменить запрет на транзит в Казахстан мяса птицы из США

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор может отменить ограничения на транзит в Казахстан мяса птицы из США в случае получения гарантий о том, что продукция будет потребляться только в Казахстане. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

"Россельхознадзор согласился рассмотреть возможность снятия ограничений, введенных 20 ноября, при условии получения от казахстанской стороны всей необходимой информации, гарантирующей, что данная продукция будет использоваться только для внутренних нужд республики", - говорится в сообщении.