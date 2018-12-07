Источник: РФ готова снизить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 2% от уровня октября 2018 года

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2% от уровня октября 2018 года, то есть примерно на 228 тыс. баррелей в сутки. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПЕК.

"Россия согласилась сократить добычу на 2% от октября 2018 года", - сказал собеседник агентства.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, входящего в Минэнерго РФ, добыча нефти в России в октябре выросла на 0,5% по сравнению с сентябрем, до 1,557 млн тонн в сутки. При пересчете данных в баррели по коэффициенту 7,33 суточная добыча в октябре достигла 11,4 млн баррелей в сутки.

В октябре 2016 года, от уровня которого Россия сокращала суточную добычу на 300 тыс. баррелей в рамках соглашения ОПЕК+, добыча составляла 11,247 млн баррелей в сутки.

Ранее источники сообщали, что Москва согласна снизить суточную добычу нефти максимум на 150 тыс. баррелей.