Роспатент зарегистрировал пять астраханских брендов

АСТРАХАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Роспатент в этом году зарегистрировал пять брендов Астраханской области - "Астраханская вобла", "Астраханские томаты", "Астраханский арбуз", "Астраханский верблюд" и "Астраханская осетровая икра". Это поможет продвижению местной продукции на рынке и защитит покупателей от подделок, сообщил в пятницу ТАСС член Совета Федерации от региона и один из инициаторов брендирования Александр Башкин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила всем сенаторам организовать регистрацию как минимум двух региональных бренда до конца 2018 года. 3 декабря Матвиенко на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при верхней палате парламента сообщила, что есть первые результаты. В частности, в Астраханской области зарегистрировали бренд "Астраханская вобла" и "Астраханский верблюд", в Белгородской области - "Старооскольская глиняная игрушка", в Башкирии - традиционный музыкальный инструмент курий. Матвиенко призвала обратить внимание, чтобы регистрируемые бренды были конкурентоспособными.

"С начала года до сегодняшнего дня Роспатентом забрендировано 10 товаров в РФ, имею в виду регистрацию наименования места происхождения товара (НМПТ) - это разновидность средств индивидуализации. Это очень сложная процедура, поэтому с общим удовлетворением говорю, что из 10 забрендированных товаров пять из Астраханской области - "Астраханская вобла", "Астраханские томаты", "Астраханский арбуз", "Астраханский верблюд" и "Астраханская осетровая икра", - сказал Башкин.

Он подчеркнул, что работа велась совместно с еще одним сенатором от региона Геннадием Орденовым. "Мы стремимся к защите экономических интересов региона, к минимизированию убытков астраханских производителей от недобросовестных конкурентов, которые используют порой в названиях нашу область. Раньше это все сходило с рук, теперь производитель в праве обратиться к государству за защитой зарегистрированного бренда", - добавил Башкин.

В региональном министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности отметили, что регистрация астраханских брендов поможет в популяризации этих товаров и выходу их на большие рынки страны. Система маркировка для астраханских брендов находится в стадии разработки, при этом производитель уже имеет право сам маркировать свой товар, например, голограммой.

Вобла, черная икра, томаты, арбузы - самые известные и популярные товары области. Климатические условия региона считаются идеальными для их производства. Кроме того, в Астраханской области самое большое в РФ поголовье крупнейших в мире верблюдов-бактрианов калмыцкой породы (около 4,5 тыс.). Также в регионе выведен новый тип верблюда "Астраханский" (включен в Госреестр) - эти двугорбые животные спокойно переносят как 40-градусную жару, так и сильные морозы.