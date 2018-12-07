Власти ищут способ сохранить "Казанский завод синтетического каучука"

КАЗАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Российские власти намерены продолжить поиск инструментов для сохранения "Казанского завода синтетического каучука" (КЗСК), в котором в сентябре введено внешнее управление. Об этом журналистам сообщил в пятницу министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Для нас это предприятие важное, по номенклатуре еще важнее. Поэтому будем продолжать искать те инструменты, которые позволят в первую очередь сохранить предприятие, ну и ту номенклатуру, которая производится в части химической продукции", - сказал министр.

Мантуров добавил, что заводу не удалось реализовать финансовую модель совместно с Внешэкономбанком по строительству завода "КЗСК-Силикон". "Она, к сожалению, не сработала", - признал он.

Казанский завод синтетического каучука, одно из ведущих предприятий нефтехимической промышленности России, основан в 1936 году. Он выпускает свыше 160 наименований продукции. Предприятие имеет более 5 тыс. потребителей в России и за рубежом. В начале октября КЗСК был включен в перечень стратегических компаний.

Проблемы завода

На территории КЗСК с 2014 года строится производственный комплекс по выпуску метилхлорсилана мощностью 40 тыс. тонн в год, это вещество в России нигде не производят. Для строительства было создано дочернее предприятие КЗСК - "КЗСК-Силикон". Вывести производство на проектную мощность планировалось в 2016 году.

Стоимость проекта на момент закладки завода составляла около 10 млрд рублей, из которых 7,8 млрд выделял "Внешэкономбанк", а 2 млрд приходилось на собственные средства "КЗСК- Силикон". Однако сроки строительства завода в середине 2016 года были перенесены из-за падения рубля и удорожания проекта.