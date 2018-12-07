Сергей Швецов избран председателем совета Службы финансового уполномоченного

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в ходе первого заседания совета Службы финансового уполномоченного избран на должность председателя. В ходе заседания также были приняты ключевые решения по организации деятельности автономной некоммерческой организации "Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" (АНО "СОДФУ"), передает пресс-служба ЦБ.

"Председателем совета Службы избран Сергей Швецов, первый заместитель председателя Банка России", - говорится в сообщении регулятора.

Также в ходе заседания было утверждено положение о совете Cлужбы финансового уполномоченного, определена структура центрального аппарата АНО "СОДФУ", установлен порядок ведения личного кабинета финансовой организации и личного кабинета гражданина на официальном сайте Службы.

Автономная некоммерческая организация "Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" была учреждена 16 октября 2018 года Банком России. Как сообщал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в кулуарах форума Finopolis, в этой структуре будет сосредоточена вся деятельность по обеспечению бизнес-процессов финансового омбудсмена.

Институт финомбудсмена появился в России в 2018 году, его основная роль - досудебное урегулирование споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями - но только в случаях, когда организация задолжала гражданину, а не наоборот. Главным финансовым уполномоченным в России (омбудсменом) с 3 сентября 2018 года является советник председателя Банка России Юрий Воронин. Обращение к финомбудсмену будет обязательным до подачи иска в суд, для гражданина обращение будет бесплатным. Уполномоченный будет разбирать споры на сумму до 500 тыс. руб. Решение финобудсмена будет обязательно для исполнения, но может быть обжаловано в суде.